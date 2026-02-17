◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人・赤星優志投手が２番手で登板し、２回１安打１失点だった。先発で２回０封と好投したドラフト３位左腕・山城（亜大）からバトンを受けて登場。１４０キロ台中盤の直球にカーブ、フォーク、スライダーを織り交ぜ、３回は先頭・松川を遊ゴロ、宮崎を投ゴロ、１番・高部を左飛に打ち取った。続く４回は先頭・小川に一塁線を破られる二塁打。続く藤原は一ゴロで１死三塁となり、４