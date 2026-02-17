◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人のリチャード内野手が逆方向への特大ファウルで地元の観客をどよめかせた。２―１の４回無死一塁。フルカウントから６球目の外角高め１４２キロ直球を軽振した打球が逆方向へと高々と舞い上がった。右翼ポールの先端を大きく越えるファウルとなり、地元・沖縄ファンのどよめきがため息に変わった。その後はきっちりと四球を選び、好機を拡大した。１５日の広島戦（那覇）では右