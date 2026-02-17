◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人の丸佳浩外野手が１７日、ロッテとの練習試合で死球を受けて途中交代した。「３番・右翼」でスタメン出場していた丸は１点を追う５回。先頭で打席に入るとロッテの２番手・吉川の１４３キロが腕付近に直撃。「うわ！」とうめき声が響き、トレーナーらが駆けつけようとするが、丸はすぐさま一塁へ向けてダッシュし、代走・宇都宮に交代となった。途中交代となったが、丸はその後も