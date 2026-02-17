ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）代表の戸塚優斗（ヨネックス）、銅メダル・山田琉聖（ＪＷＳＣ）、女子ＨＰ代表で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が１７日、羽田空港着の航空機で帰国した。メダルを首にかけた３人が記者会見。横浜市出身の戸塚は「長い間海外にいてしばらく日本に帰れていないので、寿司や焼き肉だったり、普段食べているものを食べたい。まずは母親