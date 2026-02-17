フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の演技を、中国と韓国メディアが絶賛した。「リフトも完璧な演技だった」ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのフリースケーティング（FS）が2026年2月17日（日本時間）に行われ、三浦・木原組がフリー世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）では5位と出遅れたものの