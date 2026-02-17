パドックを見ていて、読者の皆さんはどう判断していいのか分からない事があるかもしれない。前回に引き続き、パドックでの馬の見方について俺なりの考えを伝授したい。 ・先出しは気性の問題 パドックからコースへ先出しをする馬を気にする人はどれくらいいるだろうか？先出しする馬は気性が悪いことがほとんど。JRA側はなるべく先出しにしないで欲しいと言っているけど、先に出さないとテンパってしまう馬は申請す