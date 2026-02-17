東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 豪中銀議事録（2月3日開催分） インフレと雇用に対するリスクが「大幅に変化した」と判断 据え置きも議論したが最終的に25bp引き上げることが妥当であると判断 政策対応なければインフレは長期間にわたって目標を上回る可能性が高い 政策引き締めなしにはインフレ圧力が十分に緩和する可