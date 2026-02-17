フィットネスプロデューサーのAYAが、17日までに自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠中のマタニティショットを公開した。【写真】ふっくらお腹に手を添え…スタイリッシュ姿のAYA投稿で「6ヶ月目に入りました」「お腹が日に日に。。」と、ふっくらお腹のショットを公開。「最近の服装は、切り返しのないロンパースやワンピースがお腹まわりが楽…」「お腹の大きい妊婦さんは、どんなマタニティファッションしてるんだろ？