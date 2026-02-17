テレビ東京で17日、『LIFEISMONEY〜世の中お金で見てみよう〜』が放送される。「お金で県民性を見てみようSP」と題し、ローソンで中華まんがよく売れる県など、県民性についてひもとく。【番組カット】伊沢拓司もびっくり!?コンビニから見える県民性ローソンで中華まんが売れる県は、福井県。全国平均の約4割も上回っているという。中華まんを買った客について行くと、駐車場に止めた車の中へ。冬の時期は車を走り出すの