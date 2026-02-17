SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。フリルがキュートなオフショットを公開した。りぼんの絵文字を添えた三上。上下スウェットのカジュアルなコーデをアップした。お尻の部分には、りぼんの形に似たフリルが。「明日からまた寒いみたいだね最近は毎日ココア飲むの」と添えた。ファンからは「わぁぁぁゆるっとセットアップかわい」「かわいすぎ」「全部似合っててもの