アメリカのトランプ大統領が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合について、木原官房長官は日本政府からの出席者を含め、「対応は調整中」と述べ、明言しませんでした。トランプ大統領は、ガザ紛争終結のための国際機関「平和評議会」への参加を各国首脳に呼びかけていて、高市総理も招待されています。平和評議会の初会合は、19日にワシントンで開かれる予定ですが、木原官房長官はきょう（17