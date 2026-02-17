お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が17日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。“世界一低い”アンダースローで知られる元ロッテ投手・渡辺俊介氏（49）の教育方針を受け、反省する場面があった。同番組にゲスト出演した渡辺氏。長男・向輝さんは、父と同じアンダースローで東京大学で投手として活躍したが、渡辺氏は「今年で引退しました」と報告。子供の頃、自身