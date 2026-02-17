「練習試合、巨人−ロッテ」（１７日、那覇）ドラフト３位・山城京平投手が、２回２安打無失点、無四球、１奪三振で“デビュー戦”を終えた。最速は１４９キロだった。沖縄県出身の左腕だ。マウンドに上がるときからひときわ大きな声援を受け、この日は父、母、兄も現地観戦。故郷の風を受けるも、いきなり高部に２ボールを出し「焦った」というが、「打たれてもいいから真ん中で勝負」と気持ちを切り替えて腕を振った。立