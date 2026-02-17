知人女性に性的暴行を加えた疑いで県警に逮捕された、福井大付属国際原子力工学研究所教授の男（５６）（敦賀市）について、地検は１６日、不同意性交罪で起訴した。起訴状などでは、男は昨年３月、県外のホテルで、３０歳代の知人女性に性的暴行を加えたとしている。県警は女性からの届け出を受けて捜査し、１月、不同意性交容疑で男を逮捕していた。男は原子力防災が専門。東京電力福島第一原発事故時には、国の現地対策本