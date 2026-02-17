Bリーグは2月17日、株式会社りそなホールディングス（りそなグループ）が、今シーズンに引き続き「B.LEAGUE 2026-27シーズン」もタイトルパートナーを継続することを発表した。 来シーズンは新たなリーグ構造への改革「B.革新」の初年度となり、11シーズン目の開幕を迎えるBリーグ。りそなグループとともに、地域社会とのネットワークをさ