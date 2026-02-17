イビデンは全体相場が大きく下値を探る中も根強い買いが続き６連騰と気を吐いている。ＭＳＣＩへの新規採用なども背景に２月第２週以降に急速人気化、貸株市場経由の空売り筋の買い戻しなどを絡め踏み上げ相場の様相を呈し、直近までで約２０００円幅の上昇をみせている。生成ＡＩ市場の拡大を背景に米エヌビディア＜NVDA＞向けで最先端半導体用パッケージの需要獲得が進み、業績は急成長局面に突入している。２６年３月期