「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２現在で日立建機が「売り予想数上昇」１位となっている。 きょうの東京市場で日立建機は軟調に推移している。1月２９日に２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の１兆３２００億円から１兆３７００億円（前期比０．１％減）、最終利益予想を７４０億円から７