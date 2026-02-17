池上通信機が７日続伸。昨年来高値を更新した。１７日午前１０時、日本ゼオングループで包装材料や物流資材、建材関連製品などの機能材料や高機能フィルムの製造・販売を手掛けるゼオン化成から、シート表面検査装置「ＰＩＥ─６５０」を受注したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。高速スキャンカメラに対応し、シート上の欠陥を高速かつ高精度に検出する装置で、これまでの実績に基づく信頼性