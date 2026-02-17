関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による読売テレビ主催の賞レース「ytv漫才新人賞決定戦」（3月1日後3・00）に出場する全7組が17日、同局内で会見。10年目の女性コンビ「天才ピアニスト」がラストイヤーへの思いを語った。厳しい予選を勝ち抜いたファイナリストが顔をそろえた。出番順の抽選も行われ、12日後の本番に向け臨戦態勢に入った。天才ピアニストはトリの7番目。同じく10年目の「タチマチ」はトップバッターとな