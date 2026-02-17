【くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：2月20日～ 無くなり次第終了 くら寿司は、キャラクター「mofusand」のオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を2月20日より開催する。 くら寿司では、2月6日より「mofusand」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、2月20日より新たにスタートする「プ