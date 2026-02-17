◆練習試合広島―楽天（１７日・コザ）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が２試合連続でマルチ安打をマークした。「１番・中堅」でスタメン出場。初回に古謝から中前打、２回に左翼線へ二塁打を放った。２安打を放った１５日の練習試合・巨人戦（コザ）に続くマルチ安打。走攻守３拍子そろった両打ち外野手は、右打席に限れば紅白戦２試合を含めた４試合で６打数６安打の“打率１０割”だ。