16日（日本時間）、ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）のショートトラック競技が行われたイタリアのミラノ・アイススケートアリーナ。観客席で見覚えのある顔が中継カメラに映し出された。「韓国サッカー界のレジェンド」で、現在は国際サッカー連盟（FIFA）サッカーステークホルダー委員を務める朴智星（パク・チソン、45）だった。カジュアルなスーツに身を包んだ朴智星は、太極旗（韓国国旗）を手にしてい