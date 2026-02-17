映画『ゴッドファーザー』シリーズや『地獄の黙示録』に出演したハリウッド俳優のロバート・デュヴァルさんが95歳でこの世を去った。16日（現地時間）、AP通信などによると、配偶者のルシアナ・デュヴァルさんはこの日、フェイスブックを通じて「昨日、愛する夫であり大切な友人、そして現代で最も偉大な俳優の一人と最後のお別れをした」とし、「ロバートは愛する人たちに囲まれながら、安らかに息を引き取った」と伝えた。続けて