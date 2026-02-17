フリーアナウンサーの皆藤愛子が17日、自身のインスタグラムを更新。今月19日に16年ぶりの写真集発売を予定している中、歴代の写真集の表紙を紹介した。【写真】20年近く経っても変わらない…皆藤愛子の歴代写真集の表紙19日に自身3冊目となる写真集『grazing』の発売を控える皆藤。投稿では「2007年2010年2026年」とつづり、『あいこ日和』、『あいこ便り』、『grazing』と歴代の写真集を机に並べるショットを公開した。