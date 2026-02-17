15日の共同通信杯を制したリアライズシリウス（牡3＝手塚久、父ポエティックフレア）は、皐月賞（4月19日、中山）へ向かう。17日、手塚久師が明かした。同師は「馬体重は朝日杯FS（5着）と同じだったけど、中身が違いました。次に向けてまだ良化の余地も残している」と話した。19日に放牧に出され、本番までコンディションを整えていく。