東京・足立区の住宅街で4人組によるバイク窃盗事件が発生した。防犯カメラには、犯人グループが事前に下見をする様子や、止めてあったバイクを2人がかりで大胆に持ち上げて運び出す瞬間が記録されていた。愛車を盗まれた被害男性は「思い出があり、ショックが大きい」と憤っている。深夜の住宅街で不審な4人組がバイクを盗む6日午前2時半頃、東京・足立区の住宅街でカメラが捉えたのは、止めてあるバイクを大胆に盗み去る、犯行の