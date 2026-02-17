三浦璃来選手とペアを組み、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート ペア種目で金メダルを獲得した木原龍一選手。そんな木原選手と以前ペアを組み、2014年ソチ五輪にも出場した高橋成美さんが、木原選手について涙ながらに思いを語りました。今回は現地で解説をつとめていた高橋さん。木原選手の特徴について聞かれると「真面目で慎重」と答えます。こう思う理由については「ちょっとのことでも『できそうだからやろう』では