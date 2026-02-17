家族にちょっかいかけるよう指示された犬の行動が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で210万7000回再生を突破し、「めちゃくちゃ人間味感じた」「ちょっと前に行くの好きw」「覚悟決めた顔してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬に『こっそりお父さんにちょっかいかけて』とお願いした結果→もはや人間のような光景】 無謀な指示を受けたわんこ TikTokアカウント「kenk