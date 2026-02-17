ジンエアーは、下地島〜釜山線を4月2日に開設する。木・日曜の週2往復を運航する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。所要時間は下地島発が2時間20分、釜山発が2時間15分。ジンエアーは、2024年5月に下地島〜ソウル/仁川線を開設し、下地島に乗り入れた。同路線は3月29日から1日1往復に増便し、下地島発着2路線を運航する。■ダイヤLJ364下地島（18：00）〜釜山（20：20）／木・日LJ363釜山