タレントの辻希美が、16日に自身のアメブロを更新。キッチンが使えない状況のため、手作りピザにハマっていることを報告した。この日、辻は「ピザ」というタイトルでブログを更新し「今キッチンがほぼ使えない状態」と明かしたうえで「バレンタインからホームベーカリーにハマりオーブンさえあれば焼けるピザにハマって毎日焼いてます笑」と報告した。続けて、出来上がったピザの写真を公開し「具沢山で作ると食べ応えあって最高」