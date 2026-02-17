発売当初、SNSでも大人気となり一時期入手困難だった、無印良品の「シュロの棒たわし」。今は比較的在庫も安定してきたので筆者も入手しましたが、使ってみると思っていた以上に使い勝手がいいキッチンアイテムでした。今回は「シュロの棒たわし」をご紹介します。無印良品「シュロの棒たわし」とは？ シュロのほうきといえば、昭和の時代から定番のお掃除道具です。シュロはヤシ科の植物で、幹を包んでいる茶色の繊維が水に強くて