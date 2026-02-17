JRAの福永祐一調教師（49）が、14日深夜にABEMAで生配信された「サウジカップ2026」にゲスト出演。騎手時代の騎乗馬の人気について語る場面があった。今年の「サウジカップ」はフォーエバーヤングの連覇に大きな期待がかかっていた。日本のオッズでは1番人気となっていた。進行の柴田阿弥から「1番人気はプレッシャーが違いますか？」と質問した。福永師は「さすがに…？」と返答。さらに笑みをこぼしながら「4番人気ぐらい