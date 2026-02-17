ミラノ・コルティナ五輪は、フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得し、日本は１６日までの競技を終えて計１８個のメダルを獲得。２２年北京五輪での最多記録１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。記録更新の期待がかかる１７日も、注目競技が続く。【スノーボード】女子スロープスタイル決勝では、予選２位の村瀬心椛が、ビッグエアとの二冠に挑戦。岩渕麗楽は予