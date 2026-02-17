ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が17日、自身のXを更新。紙パックのリサイクルを呼びかけた。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「紙パックをリサイクルに回している人は、このセリフを知っています」と切り開かれた紙パックの写真をアップ。そこには「リサイクルありがとう。」の文字が書かれている。「よく可燃ごみとして出されてしまうのですが、開いて、洗って、スーパーに持って