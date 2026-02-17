俳優の広瀬すず（27）が出演する「三井のすずちゃん」の新CMが、17日から全国で放送される。【映像】広瀬すず「この世界じゃない自分を」願望明かすCMの「さあ、街から未来をかえよう」というキャッチコピーにちなんだ、「もし未来を変えられる能力があるとしたら、何か変えたいことはあるか」という質問には、こんな願望を明かした。広瀬「バイトとかもしたことがないので、この世界じゃない自分をちょっと見てみたい。でもも