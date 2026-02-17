17日、国民民主党の玉木雄一郎代表は、特別国会の開会を翌日に控え、記者会見に臨んだ。焦点となっている新年度予算案の年度内成立に向けた対応について、玉木代表は一定の協力姿勢を示した。【映像】玉木代表が「予算の年度内成立」に言及した瞬間（実際の様子）記者から与党の審議時間を削るなどの条件があれば予算の年度内成立に協力するのかと問われると、玉木代表は前日に自民党と日本維新の会の幹事長と協議した内容に触