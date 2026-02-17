ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が17日、宮崎キャンプに合流。初日からブルペン入りし、20球投げた。「きょうは6、7割で確認程度。筑後では傾斜にも入っていた」右肘のコンディション不良のため、1月24日から筑後ファーム施設でリハビリ練習を行っていた。今後については「状態次第だが、開幕からいけるように作ることが最優先。まずは土台を作っていけたら」と話した。昨季は中継ぎ、抑えで51試合に登板し、2勝3敗2セー