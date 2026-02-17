ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで、金メダルに輝いた戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ、女子で銅メダルに輝いた小野光希（２１）＝バートン＝が１７日、帰国し東京・羽田空港で会見を行った。首からメダルを提げ、笑顔でゲートに登場した３人。空港に居合わせたファンから拍手と「おめでとう」という声が送られた。