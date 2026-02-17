最近、病院の窓口で「マイナンバーカードが使えない」というトラブルが急増しているのをご存じでしょうか。特に注意したいのが、電子証明書の「有効期限切れ」です。最悪の場合、窓口で医療費を全額立て替える「10割負担」の可能性があるため注意しなければなりません。 今回は、マイナ保険証の「有効期限」の仕組みと、トラブル回避のポイントを解説します。 マイナンバーカードの「有効期