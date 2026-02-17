シャープペンに替え芯を定期的に入れる作業って、地味に面倒じゃないですか? その手間を省いてくれるアイデア文具があるんです。その名も「シンドバット」!笑こちらは、シャープペンと替芯ケースが一体化した、サンスターの「替芯シャープシンドバット」(682円)です。なんと、一度に40本もの芯を入れることができちゃうんです。凄くないですか!? そして、なんと言ってもこのネーミングセンス! "芯がドバッと"まとめて補充できる