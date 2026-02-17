「何とかならなかったのか......」と、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）のコメンテーターたちは、2026年2月17日放送で悔しがった。その数時間前に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪スキージャンプ男子スーパー団体で、二階堂蓮選手と小林陵侑選手はメダルを目の前にして、まさかの競技打ち切りで逃してしまった。中止決定から5分後には雪は止んでいたのにスーパー団体は今大会から始まった種目で、1チーム2人の選手