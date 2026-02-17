「ヤンキー先生」として注目を集めた元文部科学副大臣の義家弘介氏（５４）が、横浜を訪れた様子をアップした。１７日までに自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、ランドマークタワーをバックに撮影。横浜は２００５年から横浜市教育委員会教育委員を務めた縁のある地である。サングラスにハットを着用し、イケオジなコーデでポーズを取った。フォロワーは「義家先生、こんにちは。カッコいいですね」「お洒落（