オリックスは１７日、育成の河内康介投手が１６日に宮崎キャンプを離脱し、帰阪したと発表した。球団によると、１１日の守備練習中に右膝を負傷。これから病院で受診する予定となった。河内は聖カタリナ学園（愛媛）から２３年のドラフト２位で入団。２４年８月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、支配下再登録へ２５年１０月のフェニックス・リーグで実戦復帰も果たしていた。