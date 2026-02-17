ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアの木原龍一選手（３３）の地元、愛知県東海市では１７日未明、市主催のパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、市内外から集まった約１５０人が声援を送った。木原選手が三浦璃来選手（２４）と技を決める度に拍手が起こり、金メダルが確定すると、参加者たちは万歳を繰り返し、お祝いの横断幕も掲げられた。木原選手が通った市立名