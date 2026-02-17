既婚女性の約5人に1人が、夫との「離婚」を望んでいる――そんな調査結果が株式会社リンクス（東京都港区）による「夫との離婚」に関する意識調査でわかりました。調査では、今まさに離婚を考えている女性たちのリアルはどのようなものなのか、離婚したい理由はどこにあるのかを深掘りしました。【調査結果を見る】夫と離婚したい理由は？調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳の既婚女性ユ