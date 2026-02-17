＜INTLOOPグループ レディースカップ最終日◇16日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞プロ3年目の政田夢乃が“ひと回り”大きくなって飛躍の年にする。若手女子プロを中心に41人が出場したツアー外の2日間競技では、最終日にマネジメントミスなどから「76」と崩れて20位タイに終わったが、今季初の実戦でレベルアップを実感した。【激写】これが政田夢乃の最新セッティング未発表モデルも…ツアー開幕前に