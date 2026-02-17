Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。場面写真が解禁となった。【写真】『ゴジュウブンブン』の解禁となった場面写真■イントロダクションスーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタ