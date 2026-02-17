【ニュースシネマパラダイス】有村昆です。外資系の大手生命保険会社・プルデンシャル生命の金銭不正受領問題が波紋を広げています。１００人を超える社員が約５００人の顧客から計約３１億円をだまし取ったとされ、同社では解約と退職者が後を絶たないそうです。きちんと原因究明と対策を講じ、組織の健全化を図ってほしいですね。さて、保険会社の大規模な不正問題に関連し、今週は保険会社の女性社員と共謀し１１００万ドルの