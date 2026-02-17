ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）にアリゾナ州グレンデールでキャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）に臨んだ。第１打席はタイラー・グラスノーの前に見逃し三振。第２打席はマイナー右腕クリス・カンポスから右中間を破る?今年初安打?をマークした。最後の第３打席は救援左腕アレックス・ベシアと対戦。カウント２―２から外角高めの直球に大谷のバットは空を切った。「イエー！」と雄たけ