東芝グループは2月16日、2026年度採用計画として、大学・大学院の新卒者1,300人注1（2027年4月入社見込み）を採用することを決定したと発表した。高等学校卒、高等専門学校卒、キャリア採用の計画数は決定次第、公開予定。○人材採用の狙い同社は、原子力や送変電配電等の“エネルギー”、防衛や社会インフラ、AI・量子技術等の“デジタルインフラ”、パワー半導体やHDD等の“デバイス＆テクノロジー”の事業を通して、生成AIなど